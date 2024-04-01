Пономарчук (Безбородова) Тамара I Жена Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1981
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
13.01.1981
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно