Пономарчук (Безбородова) Тамара I Жена Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарчук (Безбородова) Тамара I Жена Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1981

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Безбородова Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарчук Геннадий I Муж Трофимович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
13.01.1981
Лазаревское, Черноморский округ, Черноморский округ
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Лазаревское, Черноморский округ, Черноморский округ

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