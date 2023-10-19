Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1853

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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