Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1853
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно