Быков Александр Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Пантелей
Мать: Быкова ?
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Быков Африкан Александрович
Мать ребёнка: Быкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1927
Рождение ребёнка
01.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно