Быков Александр Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Александр Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Пантелей

Мать: Быкова ?

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Быков Африкан Александрович

Мать ребёнка: Быкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Лидия Ивановна

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