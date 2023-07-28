Овчарова Афимья Яковлевна
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Овчарова Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Андрющенко Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно