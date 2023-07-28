Овчарова Афимья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова Афимья Яковлевна

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Овчарова Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1810

Сын: Овчар Максим Михайлович

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Андрющенко Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Овчаров Михаил Федорович

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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