Chun (Braswell) Clair Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chun (Braswell) Clair Marie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1908

Дата смерти

01.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Chun Harold August

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chun Harold August

Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Смерть
01.07.1975
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