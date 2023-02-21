Chun (Braswell) Clair Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1908
Дата смерти01.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Chun Harold August
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Chun Harold August
Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Смерть
01.07.1975