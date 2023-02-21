Петров Прокопий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Прокопий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1868 ст.

Сын: Петров Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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