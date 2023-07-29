Юркова (Аршинова) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Аршинова) Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Аршинов Иван Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1856

Сын: Юрков Даниил Зотович

Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.11.1857

Муж: Юрков Зот Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1859

Сын: Юрков Трофим Зотович

Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1861

Сын: Юрков Иван Зотович

Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1862

Дочь: Юркова Параскева Зотовна

Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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