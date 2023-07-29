Юркова (Аршинова) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Аршинов Иван Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1856
Сын: Юрков Даниил Зотович
Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович
Бракосочетание
11.11.1857
Рождение ребёнка
16.09.1859
Сын: Юрков Трофим Зотович
Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович
Рождение ребёнка
22.10.1861
Сын: Юрков Иван Зотович
Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович
Рождение ребёнка
16.10.1862
Дочь: Юркова Параскева Зотовна
Отец ребёнка: Юрков Зот Илларионович
Смерть
Неизвестно