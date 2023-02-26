Шейдина Марфа (Мария) Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейдина Марфа (Мария) Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1850

Сын: Шейдин Василий Ефимов

Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1853

Дочь: Дария Ефимова

Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1854

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагия Ефимова

Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров

Смерть
Неизвестно
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