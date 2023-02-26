Шейдина Марфа (Мария) Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1850
Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров
Рождение ребёнка
06.03.1853
Дочь: Дария Ефимова
Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров
Рождение ребёнка
30.07.1854
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагия Ефимова
Отец ребёнка: Шейдин Ефим Егоров
Смерть
Неизвестно