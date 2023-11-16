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Коворотуша Михаил Макарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коворотуша Макарий Яковлевич

Мать: Коворотуша Ефросиния Никифоровна

Бракосочетание
14.01.1918 ст.

Жена: Коворотуша Наталья Афанасьевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 2 от 14.01.1918, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776875?i=813
Рождение ребёнка
28.11.1918 ст.

Дочь: Коворотуша Мария Михайловна

Мать ребёнка: Коворотуша Наталья Афанасьевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 28.11.1918, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776875?i=809
Смерть
Неизвестно
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