Коворотуша Михаил Макарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1918 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 2 от 14.01.1918, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776875?i=813
Рождение ребёнка
28.11.1918 ст.
Дочь: Коворотуша Мария Михайловна
Мать ребёнка: Коворотуша Наталья Афанасьевна
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 28.11.1918, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776875?i=809
Смерть
Неизвестно