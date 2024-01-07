Жидков Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жидков Дмитрий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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