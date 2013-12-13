Муравьева (Рыбакова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1918
Дата смерти13.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918
Отец: Рыбаков Иван Федорович
Мать: Рыбакова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
29.03.1941
Дочь: Комзарева Мария Петровна
Отец ребёнка: Комаров Петр Константинович
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
17.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1953
Дочь: Абросимова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1955
Сын: Муравьев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1959
Сын: Муравьев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2013