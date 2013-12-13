Муравьева (Рыбакова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Рыбакова) Наталья Ивановна

Место рождения

Михеево, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.08.1918

Дата смерти

13.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918

Отец: Рыбаков Иван Федорович

Мать: Рыбакова Ксения Егоровна

Михеево, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.1941

Дочь: Комзарева Мария Петровна

Отец ребёнка: Комаров Петр Константинович

Бракосочетание
Около 1946

Муж: Муравьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1953

Дочь: Абросимова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович

Михеево, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.01.1955

Сын: Муравьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1959

Сын: Муравьев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Петр Константинович

Смерть
13.12.2013
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