Гурышева (Тягина) Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурышева (Тягина) Параскева Лаврентьевна

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Место рождения

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Тягин Лаврентий

Мать: не указана

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
19.05.1891

Дочь: Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Гурышев Анисим Васильевич

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурышев Анисим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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