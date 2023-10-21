Гурышева (Тягина) Параскева Лаврентьевна
Место рожденияМасады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Тягин Лаврентий
Мать: не указана
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
19.05.1891
Дочь: Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Гурышев Анисим Васильевич
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно