Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Talts Ants
Talts Ants
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1966
Дата смерти
19.06.1988
Пол
Мужской
Отец
Talts Meinhard
1927 г.р.
Мать
Talts (Lasn) Maimu
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1966
Отец:
Talts Meinhard
Мать:
Talts Maimu
Смерть
19.06.1988
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия