Talts Ants — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Talts Ants

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1966

Дата смерти

19.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1966

Отец: Talts Meinhard

Мать: Talts Maimu

Смерть
19.06.1988
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