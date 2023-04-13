Переверзева Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1883

Дочь: Харитина Федотовна

Отец ребёнка: Переверзев Федот Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1885

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Переверзев Федот Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1889

Дочь: Ефросинья Федотовна

Отец ребёнка: Переверзев Федот Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переверзев Федот Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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