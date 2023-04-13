Переверзева Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1883
Дочь: Харитина Федотовна
Отец ребёнка: Переверзев Федот Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1885
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Переверзев Федот Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1889
Дочь: Ефросинья Федотовна
Отец ребёнка: Переверзев Федот Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно