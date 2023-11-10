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Кудрявцев Алексей Сергеевич

Место рождения

Рылово, Рылеевская волость, Галичский уезд

Дата рождения

18.03.1918

Дата смерти

26.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: Кудрявцев Сергей

Мать: не указана

Рылово, Рылеевская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
10.11.1946

Жена: Кудрявцева Анна Даниловна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Запись 329
Рождение ребёнка
16.?.1947

Дочь: Ирина (Инна) Алексеевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Даниловна

Рождение ребёнка
30.11.1955

Сын: Кудрявцев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Даниловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
26.05.1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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