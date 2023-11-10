Кудрявцев Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1918
Дата смерти26.05.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918
Отец: Кудрявцев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1946
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Запись 329
Рождение ребёнка
16.?.1947
Дочь: Ирина (Инна) Алексеевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
30.11.1955
Сын: Кудрявцев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Даниловна
Смерть
26.05.1980