Малоземова (Пугачева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземова (Пугачева) Елена

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Пугачевъ Агафонъ

Мать: Федосья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малоземовъ Прокофій

Отец ребёнка: Малоземовъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1869

Сын: Малоземовъ Клавдій

Отец ребёнка: Малоземовъ Игнатъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Малоземовъ Андрей

Отец ребёнка: Малоземовъ Игнатъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малоземовъ Игнатъ

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