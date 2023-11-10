Малоземова (Пугачева) Елена
Место рождения
Дата рождения1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Пугачевъ Агафонъ
Мать: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Малоземовъ Прокофій
Отец ребёнка: Малоземовъ Игнатъ
Рождение ребёнка
31.01.1869
Сын: Малоземовъ Клавдій
Отец ребёнка: Малоземовъ Игнатъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Малоземовъ Андрей
Отец ребёнка: Малоземовъ Игнатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малоземовъ Игнатъ