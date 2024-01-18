Коноваленко Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Коноваленко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович

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