Коноваленко Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1862
Сын: Коноваленко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Отец ребёнка: Коноваленко Дмитрий Панкратович