Самойлов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
В записи о бракосочетании указа возраст - 21 год
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Жена: Самойлова Анна Ивановна
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1906
Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
крестьянин
Смерть
Неизвестно