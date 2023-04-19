Самойлов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Дмитрий Михайлович

Самойлов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

В записи о бракосочетании указа возраст - 21 год
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Жена: Самойлова Анна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1906
Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close