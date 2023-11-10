(Чернявская) Розалия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернявская) Розалия Михайловна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

26.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900

Отец: Чернявский Михаил Григорьевич

Мать: Чернявска Катерина Васильевна

Раздельное, Львівська область
дом 27
Бракосочетание
26.?.1924

Муж: Продивус Константин Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 101
Рождение ребёнка
24.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Продивус Константин Григорьевич

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1928

Сын: Продивус Евстахий Константинович

Отец ребёнка: Продивус Константин Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 101
Рождение ребёнка
14.02.1930

Сын: Продивус Григорий Константинович

Отец ребёнка: Продивус Константин Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 101
Смерть
Неизвестно
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