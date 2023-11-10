(Чернявская) Розалия Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900
дом 27
Бракосочетание
26.?.1924
дом 101
Рождение ребёнка
24.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Продивус Константин Григорьевич
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Рождение ребёнка
28.07.1928
Сын: Продивус Евстахий Константинович
Отец ребёнка: Продивус Константин Григорьевич
дом 101
Рождение ребёнка
14.02.1930
Сын: Продивус Григорий Константинович
Отец ребёнка: Продивус Константин Григорьевич
дом 101
Смерть
Неизвестно