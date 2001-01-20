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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1962

Дата смерти

20.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

Дети

1983 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1962

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.11.1983

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
20.01.2001
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