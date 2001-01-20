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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1962
Дата смерти
20.01.2001
Пол
Мужской
Отец
?
1937 г.р.
Мать
?
1936 г.р.
Жена
?
Дети
?
1983 г.р.
?
Добавил:
ВМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1962
Отец:
?
Мать:
?
Рождение ребёнка
26.11.1983
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
20.01.2001
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