Пелешко (Шаповалова) Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Шаповалова) Матрена Ефимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1891

Муж: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1897

Дочь: Пелешко Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Пелешко Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1902

Сын: Пелешко Феодосий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1905

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Пелешко Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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