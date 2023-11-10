Пелешко (Шаповалова) Матрена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1891
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1897
Дочь: Пелешко Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1900
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1902
Сын: Пелешко Феодосий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1905
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1905
Отец ребёнка: Пелешко Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно