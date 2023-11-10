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Колосов Аркадий

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Место рождения

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

29.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Колосов Василий

Мать: Колосова Мать Аркадия

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1937

Сын: Колосов Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Колосова Зоя Прокопьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1941

Дочь: Балицкая Мария Аркадьевна

Мать ребёнка: Колосова Зоя Прокопьевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
29.04.1968

Жена: Колосова Зоя Прокопьевна

вологодская область
Смерть
29.04.1969
Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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