Колосов Аркадий
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти29.04.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Колосов Василий
Мать: Колосова Мать Аркадия
Рождение ребёнка
20.03.1937
Сын: Колосов Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Колосова Зоя Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.08.1941
Дочь: Балицкая Мария Аркадьевна
Мать ребёнка: Колосова Зоя Прокопьевна
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
29.04.1968
Жена: Колосова Зоя Прокопьевна
вологодская область
Смерть
29.04.1969
Похороны
Неизвестно