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van Vianen Elisabeth

Место рождения

Vianen, Utrecht Netherlands

Дата рождения

Около 1265

Дата смерти

1330

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1265

Отец: Van Beusichem En Vianen Zweder I

Мать: Beusichem En Vianen Margaretha Jacobsdr

Vianen, Utrecht Netherlands
Рождение ребёнка
17.10.1295

Сын: Van Polanen Jan I

Отец ребёнка: Van Duivenvoorde Filips III

Wassenaar, Zuid-Holland Nederland
Бракосочетание
?.11.1295

Муж: Van Duivenvoorde Filips III

Работа или профессия
Неизвестно
Gravin van Strijen - Vrouwe van Polanen, vrouwe van Polanen
Смерть
1330
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