van Vianen Elisabeth
Место рожденияVianen, Utrecht Netherlands
Дата рожденияОколо 1265
Дата смерти1330
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1265
Vianen, Utrecht Netherlands
Рождение ребёнка
17.10.1295
Сын: Van Polanen Jan I
Отец ребёнка: Van Duivenvoorde Filips III
Wassenaar, Zuid-Holland Nederland
Бракосочетание
?.11.1295
Работа или профессия
Неизвестно
Gravin van Strijen - Vrouwe van Polanen, vrouwe van Polanen
Смерть
1330