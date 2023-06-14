Шашлов Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Шашлов Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1855
Жена: Шашлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1856
Сын: Шашлов Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Шашлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Шашлова Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Шашлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1862
Мать ребёнка: Шашлова Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно