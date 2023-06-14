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Шашлов Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Шашлов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1855

Жена: Шашлова Вера Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Шашлов Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Шашлова Вера Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Шашлова Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Шашлова Вера Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Шашлов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Шашлова Вера Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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