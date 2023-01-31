Бутычина Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутычина Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутычина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Бутычин Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутычин Александр Викторович

Отец ребёнка: Бутычин Виктор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутычин Виктор Филиппович

Смерть
31.01.2023

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