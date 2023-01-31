Бутычина Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутычина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Бутычин Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутычин Александр Викторович
Отец ребёнка: Бутычин Виктор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2023