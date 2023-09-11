Новохатько Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новохатько Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новохатько Григорий Егорович

Мать ребёнка: Новохатько Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новохатько Александр Егорович

Мать ребёнка: Новохатько Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новохатько Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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