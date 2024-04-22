Геращенко Тарас Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геращенко Валентина Тарасовна
Мать ребёнка: Геращенко Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Виктор Тарасович
Мать ребёнка: Геращенко Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасюк Екатерина Тарасовна
Мать ребёнка: Геращенко Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно