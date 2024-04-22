Геращенко Тарас Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геращенко Тарас Федосеевич

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Место рождения

Осипенко

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геращенко Валентина Тарасовна

Мать ребёнка: Геращенко Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Виктор Тарасович

Мать ребёнка: Геращенко Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасюк Екатерина Тарасовна

Мать ребёнка: Геращенко Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геращенко Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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