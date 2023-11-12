Борзова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1982

Отец: не указан

Мать: Емельянова Нина Николаевна

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