Сибирцев Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1958
Сын: Щербаков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Щербакова Тамара Петровна
Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно