Сибирцев Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирцев Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1958

Сын: Щербаков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Щербакова Тамара Петровна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно
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