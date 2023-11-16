Голиков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Голиков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Голикова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Голикова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Мария Семёновна

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