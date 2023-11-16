Голиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Голиков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Голикова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Голикова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Мария Семёновна