Горбунова Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
20.01.1854 ст.
Сын: Горбунов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1855 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Николаевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно