Горбунова Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1853

Муж: Горбунов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1854 ст.

Сын: Горбунов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1855 ст.

Сын: Горбунов Архип Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Николаевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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