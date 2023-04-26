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Екатерина Дмитриева
Екатерина Дмитриева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дмитрий Никитич
1775 г.р.
Мать
(Из Губашева) Алена Миронова
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Дмитрий Никитич
Мать:
Алена Миронова
Смерть
Неизвестно
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