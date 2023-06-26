Назарова - -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Назаров Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Назаров Максим -
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Назаров Матвей Максимович
Отец ребёнка: Назаров Максим -
Гоголев Бор, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно