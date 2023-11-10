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Бакланова Мария Осиповна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бакланов Осип Васильевич

Мать: Бакланова Агриппина Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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