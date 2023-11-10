Оболенская (Белосельская) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Оболенский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Оболенский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Оболенский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Оболенский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович
На сайте "Родовод" указан нелогичный год рождения 1798.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно