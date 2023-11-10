Оболенская (Белосельская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Белосельская) Мария Андреевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1757

Муж: Оболенский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Оболенский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Оболенский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1760

Сын: Оболенский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Оболенский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
На сайте "Родовод" указан нелогичный год рождения 1798.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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