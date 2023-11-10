Юрченко Абрам Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1932
Дочь: Коваленко Тамара Абрамовна
Мать ребёнка: Юрченко Галина (Харитина) Иннокентьевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1085308077/
Смерть
Около 1941
Причина смерти: пропал безвести в ВОВ