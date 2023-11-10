Юрченко Абрам Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Абрам Георгиевич

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Место рождения

Бескиш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1908 и 1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бескиш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1932

Дочь: Коваленко Тамара Абрамовна

Мать ребёнка: Юрченко Галина (Харитина) Иннокентьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Галина (Харитина) Иннокентьевна

Упоминание
Неизвестно
память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1085308077/
Смерть
Около 1941
Причина смерти: пропал безвести в ВОВ
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