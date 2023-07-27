Грищенко Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грищенко Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грищенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Грищенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колоскова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Грищенко Евдокия
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грищенко Евдокия