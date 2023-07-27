Грищенко Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищенко Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Грищенко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоскова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Грищенко Евдокия

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищенко Евдокия

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