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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1899

Дата смерти

23.07.1899

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1899

Отец: Pauls Dietrich

Мать: Pauls Maria

Смерть
23.07.1899
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