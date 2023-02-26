Евгения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.
1835 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До ?.04.1868
Рождение ребёнка
04.06.1868

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Скитев (новиков) Михаил Никифоров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1874

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Скитев (новиков) Михаил Никифоров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скитев (новиков) Михаил Никифоров

Смерть
Неизвестно
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