Евгения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До ?.04.1868
Рождение ребёнка
04.06.1868
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Скитев (новиков) Михаил Никифоров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1874
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Скитев (новиков) Михаил Никифоров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно