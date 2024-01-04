Баклыков Евтей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаклыков Евтей Ефимович

Баклыков Евтей Ефимович

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Баклыков Ефим Фомин

Мать: Боклыкова 1жена Агафья

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1855

Жена: Боклыкова 1жена Прасковья Степановна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1859

Сын: Баклыков Афонасий Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Баклыков Роман Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боклыкова Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баклыков Федор Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close