Баклыков Евтей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Баклыков Ефим Фомин
Мать: Боклыкова 1жена Агафья
Бракосочетание
08.11.1855
Рождение ребёнка
04.07.1859
Сын: Баклыков Афонасий Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно