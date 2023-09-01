Brainin (Slovak) Sofia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1916
Муж: не указан
Petrograd
Рождение ребёнка
?.12.1924
Сын: Brainin Abram
Отец ребёнка: Brainin Samuil
Рождение ребёнка
1928
Сын: Brainin Sima
Отец ребёнка: Brainin Samuil
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1928