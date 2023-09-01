Brainin (Slovak) Sofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brainin (Slovak) Sofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1924 г.р.
1928 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1916

Муж: не указан

Petrograd
Рождение ребёнка
?.12.1924

Сын: Brainin Abram

Отец ребёнка: Brainin Samuil

Рождение ребёнка
1928

Сын: Brainin Sima

Отец ребёнка: Brainin Samuil

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1928
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