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Сарапкин Тихон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарапкин Дмитрий Яковлевич

Мать: Наталия Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Марина Тихоновна

Мать ребёнка: Сарапкина Евдокия Григорьевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Сарапкина Евдокия Григорьевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сарапкин Стефан Тихонович

Мать ребёнка: Сарапкина Евдокия Григорьевна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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