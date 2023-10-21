Сарапкин Тихон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сарапкин Дмитрий Яковлевич
Мать: Наталия Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Марина Тихоновна
Мать ребёнка: Сарапкина Евдокия Григорьевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Сарапкина Евдокия Григорьевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сарапкин Стефан Тихонович
Мать ребёнка: Сарапкина Евдокия Григорьевна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно