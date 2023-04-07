Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Федоровна

Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: Даниил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Данииловна

Отец ребёнка: Даниил Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close