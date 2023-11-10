Бурмистров Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Антон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.2021

Сын: Бурмистров Павел Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.02.2023

Дочь: Бурмистрова Нина Антоновна

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Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.2023

Дочь: Бурмистрова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

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