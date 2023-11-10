Бурмистров Антон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.2021
Сын: Бурмистров Павел Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.02.2023
Дочь: Бурмистрова Нина Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.2023
Дочь: Бурмистрова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности