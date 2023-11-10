Терпицкая (Якименко) Миндора Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Якименко Ефим Якимович
Бракосочетание
11.02.1853 ст.
Казак Исаак Максимович Кармазин, крестьянин господина Сахновского Артём Игнатьевич Тимошина, казаки Ефим Якимович Якименко, Кондратий Фёдорович Лось
Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.
Дочь: Терпицкая Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Терпицкий Моисей Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1856 ст.
Дочь: Терпицкая Ольга Моисеевна
Отец ребёнка: Терпицкий Моисей Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1858 ст.
Отец ребёнка: Терпицкий Моисей Иванович
Смерть
Неизвестно