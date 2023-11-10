Терпицкая (Якименко) Миндора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпицкая (Якименко) Миндора Ефимовна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Якименко Ефим Якимович

Мать: Якименко Наталья Ильинична

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
11.02.1853 ст.

Муж: Терпицкий Моисей Иванович

Мена, Чернігівська область
Казак Исаак Максимович Кармазин, крестьянин господина Сахновского Артём Игнатьевич Тимошина, казаки Ефим Якимович Якименко, Кондратий Фёдорович Лось
Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.

Дочь: Терпицкая Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Терпицкий Моисей Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1856 ст.

Дочь: Терпицкая Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Терпицкий Моисей Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1858 ст.

Сын: Терпицкий Пётр Моисеевич

Отец ребёнка: Терпицкий Моисей Иванович

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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