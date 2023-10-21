Едрёнкина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдрёнкина Анна Петровна

Едрёнкина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1881

Сын: Едрёнкин Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Едрёнкин Игнат Никитович

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
21.04.1883

Дочь: Мавра Игнатьевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Игнат Никитович

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Игнат Никитович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close