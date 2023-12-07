Иванов Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1887

Дата смерти

21.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1887

Отец: Иванов Гаврила

Мать: не указана

Смерть
21.11.1977
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