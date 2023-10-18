Комаров Ларион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Комаров Яков Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1907
Дочь: Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Рождение ребёнка
После 1907
Дочь: Ирина Ларионовна
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Комаров Николай Ларионович
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Рождение ребёнка
30.03.1922
Сын: Комаров Алексей Ларионович
Мать ребёнка: Комарова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно