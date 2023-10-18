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Комаров Ларион Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Комаров Яков Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1907

Дочь: Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
После 1907

Дочь: Ирина Ларионовна

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Комаров Николай Ларионович

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1922

Сын: Комаров Алексей Ларионович

Мать ребёнка: Комарова Татьяна

Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Вершинино, Ковернинская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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