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Богоявленский Сергей Константинович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1872

Дата смерти

31.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1898

Жена: Богоявленская Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Богоявленский Константин

Мать ребёнка: Богоявленская Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1903

Сын: Богоявленский Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Богоявленская Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1907

Сын: Богоявленский Михаил

Мать ребёнка: Богоявленская Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чл.кор. АН
Смерть
31.08.1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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