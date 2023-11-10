Богоявленский Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти31.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
15.04.1899
Мать ребёнка: Богоявленская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Богоявленский Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Богоявленская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богоявленский Михаил
Мать ребёнка: Богоявленская Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
чл.кор. АН
Смерть
31.08.1947
Похороны
Неизвестно