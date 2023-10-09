Томилова Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1736
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Томилов Николай Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Томилова Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Томилов Николай Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно