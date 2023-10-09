Томилова Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1736
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Томилов Филип Николаевич

Отец ребёнка: Томилов Николай Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Томилова Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Томилов Николай Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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